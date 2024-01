Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Dinu Cernescu s a stins din viata ieri, 7 ianuarie 2024, la varsta de 88 de ani. Reprezentantii UNITER au transmis un mesaj de condoleante in memoriam. "In memoriam Dinu Cernescu 18 octombrie 1935 ndash; 7 ianuarie 2024 Dinu Cernescu... Ne luam ramas bun de la unul dintre cei mai cunoscuti…

- Parlamentul incepe azi dezbaterea bugetului pentru 2024. Proiectul ajunge azi in comisii, acolo unde va fi dezbatut timp de doua zile, iar miercuri va avea loc votul final. Cei mai mulți bani se vor duce pentru plata salariilor angajaților de la stat și a pensiilor. De la 1 ianuarie salariile bugetarilor…

- Proiectul Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2023 se apropie de final. Peste un milion de oameni au participat la evenimentele care au avut loc in oraș, iar numele Timișoarei a ajuns peste tot in lume.

- Joi, 7 decembrie, cu o zi inainte de startul evenimentului de inchidere a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, autoritațile au organizat și o conferința de presa. In cadrul acesteia au fost prezentate primele concluzii și cifre ale acestui an.

- Reprezentantii ANPC au transmis vineri ca a fost facut un control la statia de distributie a carburantilor din Ciolpani, judetul Ilfov, apartinand Lukoil, in urma unei sesizari. ”In cei peste 10 ani de cand sunt director general, in cadrul ANPC, mi-am dorit si imi doresc in continuare sa avem toate…

- Programul Bright Cityscapes (BCS), organizat de Universitatea Politehnica Timișoara și FABER se incheie in weekend, dupa 10 luni de activitate cu public, cu rezultate extrem de mulțumitoare. Parte a agendei Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, BCS s-a remarcat in contextul anului cultural,…

- Cofetaria Silvian din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pana la remedierea deficientelor. Echipele de control au gasit mai multe probleme, printre care mizerie, prajituri care nu aveau data limita de consum, aparatura…