- In Uniunea Europeana, companiile aeriene au acum posibilitatea sa instaleze noua tehnologie 5G in avioane, pentru ca pasagerii sa poata utiliza dispozitivele inteligente. Comisia Europeana vrea sa deschida frecvențele 5G pentru wifi și in automobile, autobuze și alte mijloace de transport.

- Timpul mediu petrecut pentru a asculta muzica la nivel global a crescut in ultimul an, potrivit unui raport, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Ascultatorii au petrecut 20,1 ore pe saptamana delectandu-se cu muzica lor preferata, in crestere de la 18,4 ore in 2021, a anuntat Federatia Internationala…

- ⛔ Administrația Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Mures a restricționat accesul pe podețul peste Arieș din Parcul Central. In vederea evitarii producerii unor accidente in randul pietonilor cauzate

- Localnicii din Hodod, Satu Mare, sunt revoltați ca nu mai pot ieși din curțile caselor din cauza unui zid de beton. Zidul de sprijin a fost ridicat ca intarire de muncitorii care fac viitorul drum.Oamenii spun ca lucrarile de reabilitare a drumului dureaza deja de trei ani. Și se tem ca apa va fi in…

- COMUNICAT DE PRESA Asa cum a obisnuit deja publicul, Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura, promoveaza valorile autentice si incearca sa mentina vie amintirea unor personalitati Post-ul Concert „In memoriam Laura Stoica”, la Targoviște. Accesul liber, in limita locurilor…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul ca in zilele de marți, 4 octombrie, și miercuri, 5 octombrie a.c., accesul rutier public va fi restricționat pe sectorul situat pe drumul județean 108C, intre kilometrul 72+300 și kilometrul 76+300, pe direcția Rachițele – Doda…

- Din cauza condițiilor meteo, precipitații și temperaturi scazute ce duc la apariția poleiului pe timpul nopții, SDN Targu-Jiu a decis ca accesul pe sectorul cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului, de pe DN 67C, se va face in intervalul orar 10⁰⁰-17⁰⁰. In zona montana inalta a nins in ultimele zile.…

- Comisia Europeana dorește sa intervina urgent pe piața europeana a energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. Intr-un comunicat de presa, CE anunța ca una dintre masuri ar fi reducerea consumului de energie electrica cu cel putin 5% in timpul orelor de varf. UE se confrunta…