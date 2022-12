Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta Neymar, care urmeaza un tratament dupa ce a suferit o entorsa la glezna dreapta, va fi indisponibil, asa cum era de asteptat, in meciul de vineri impotriva Camerunului de la Cupa Mondiala de fotbal 2022, a anuntat marti nationala Braziliei, ce nu va conta nici pe Danilo, accidentat la glezna,…

- Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, a inceput sa erupa duminica (28 noiembrie) pentru prima data din 1984, punand capat celei mai lungi perioade de liniște din istoria sa. Cerul de deasupra celei mai mari insule din Hawaii a fost luminat de un roșu infernal in timp ce lava fierbinte și stralucitoare…

- De la preluarea platformei de socializare, Elon Musk aduce modificari zilnic. El a confrimat ca bifa albastra – acordata pana acum conturilor verificate – va putea fi obținuta contra cost, iar textele vor putea fi mai lungi, renunțandu-se la limitarea actuala. Dupa cum se poate vedea, Twitter-ul a eliminat…

- NASA a captat o imagine a Soarelui in care pare ca acesta „zambeste". Este vorba de fapt despre gauri coronale, locurile unde exploziile rapide de vant solar tasnesc in spatiu. Fenomenul ar putea produce aurore pe Terra, relateaza The Guardian. Agentia spatiala americana a publicat imaginea pe Twitter.…

- Divorț oficial in showbiz. Doua staruri internaționale au decis sa puna capat celor 13 ani de zile pe care i-au trait impreuna. Vor menține legatura strict din postura de parinți, potrivit unui anunț facut in urma cu puțin timp de catre o vedeta. Fanii cuplului nu se așteptau nicicand la o astfel de…