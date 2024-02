Certificatul ”RAR Auto Pass” se va emite de la 1 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman (RAR) va elibera, de la 1 decembrie 2024, un certificat cu istoricul mașinii, denumit RAR Auto Pass. Va conține informații esențiale despre istoricul kilometrajului, dar și despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de si

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. Anchetatorii au precizat ca el ar face parte dintr-o grupare care ar comite omoruri si atacuri cu bomba.El este cercetat si pentru implicarea in angajarea unor criminali care ar lucra pentru…

- Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023 și OMTI 210 din 2024, și se adreseaza mașinilor deja inmatriculate in Romania, anunța Registrul Auto Roman (RAR).

- Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023 și OMTI 210 din 2024, și se adreseaza mașinilor deja inmatriculate in Romania. RAR Auto Pass va conține informații esențiale despre istoricul kilometrajului dar și despre istoricul de…

- In Monitorul Oficial a aparut Ordinul 210/2024 al Ministerului Transporturilor, prin care se clarifica informațiile ce trebuie sa le cuprinda acel RAR Auto-Pass. Ordinul cuprinde și modelul certificatului care va fi emis de Registrul Auto Roman celor care vor sa iși vanda mașina. Potrivit acestui document,…

- Ideea de incalzire in pardoseala nu este noua. Primele dovezi ale acestui tip de incalzire dateaza inca din antichitate, intr-o forma mai simpla. Sistemele moderne de incalzire in pardoseala au aparut pe la inceputul secolului XX, crescand tot mai mult in popularitate datorita beneficiilor pe care le…

- Un document al Curții de Conturi, trimis Președinției, Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sanatații, pune un diagnostic ingrijorator sistemului spitalicesc romanesc. Este vorba despre un raport care face o analiza riguroasa a managamentului resurselor umane și infrastructurii spitalicești in…