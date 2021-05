Certificatele de vaccinare vor fi verificate prin CNP Certificatele de vaccinare pot fi verificate prin STS, ca la vot, sau prin CNP, a declarat sambata prefectul Capitalei. „Daca accesul este mai dificil, atunci vor trebui sa vina cu certificatul de vaccinare printat sau in format electronic. Eu ma bazez pe buna credința a oamenilor ca nu vor falsifica certificatele. La fel și cei care fac testele PCR sau rapide, unitatea medicala emite in format electronic rezultatul și poate fi oricand aratat”, a spus Stoica. In ce privește ținta de vaccinare lunara, Stoica a spus ca nu este stabilita, dar o așteapta. „Va pot spune ca noi am stabilit, nu oficial,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prefectul Capitalei a explicat sambata, dupa sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti, cum vor fi verificate certificatele de vaccinare pentru accesul la diverse evenimente sau in salile de fitness.

