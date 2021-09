Certificate false de vaccinare, vândute cu 100 de euro pe Telegram Pandemia reprezinta ocazia perfecta pentru atacatorii cibernetici sa atace și sa se imbogațeasca. Aceștia incearca acum sa profite de cei care cauta certificate false de vaccinare. Ei cer victimelor cel puțin 100 de euro, dar și toate datele personale ale acestora care pot fi folosite și pentru alte fraude. Evident este faptul ca certificatele false nu pot fi folosite deloc. Un expert in securitate cibernetica a „negociat” cu persoanele care ofereau astfel de servicii și a explicat cum au decurs lucrurile, potrivit iLikeIT. „M-am inspaimantat cat de ușor e sa te adauge cineva pe un grup de Telegram,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

