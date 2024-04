Targumureșenii au inceput sa se planga din ce in ce mai mult de prezența cerșetorilor din centrul municipiului Targu Mureș. La fiecare colț de strada gasim cate un cerșetor, cu preponderența femei tinere acompaniate de unul sau mai mulți copii mici, care cerșesc in fața trecatorilor, ba mai mult, urmaresc metrii buni localnicii in speranța […] Post-ul Cerșetoria in Targu Mureș: problema recurenta… Source