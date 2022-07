Cererile de vacanță au crescut cu 35%. Sunt căutate și vacanțele de toamnă “Anii de pandemie au accelerat, cu siguranța, cererile primite in acest sezon estival. Fața de 2021, Eturia inregistreaza o creștere a solicitarilor cu 35%, pentru mai multe destinații, in contextul in care ridicarea restricțiilor le permite calatorilor sa exploreze tot mai multe locuri de pe glob. Astfel, in topul destinațiilor vedeta, in aceasta vara, enumeram: Republica Dominicana, Mauritius, Kenya, Islanda, Madeira și Grecia – insula Creta, catre ultimele doua operam chartere directe”, declara Ana Maria Gherasim, Director de vanzari Eturia Deși prima parte a anului 2022 a fost plina de provocari,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

