- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…

- Secretarul de stat Raed Arafat, care este șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), s-a vaccinat azi la pranz impotriva Covid-19. Arafat și angajații DSU s-au vaccinat la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, anunța hotnews . „Este…

- Romania va primi doze de vaccin anti-COVID și de la alte companii, pe langa Pfizer, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. „Cu siguranța vor ajunge și alte vaccinuri. Pe langa cel de la Pfizer, sunt și altele care se autorizeaza și Comisia Europeana are contracte cu aceste firme pe anumite cantitați.…

- Nivelul de protecție optim al vaccinului, „la o luna de la prima doza” Prima persoana din România vaccinata anti-COVID este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals". Foto: captura video (www.facebook.com/RO-Vaccinare) Grupul de Comunicare…

- Numarul zilnic de infectari cu Covid-19 se pastreaza ridicat in Capitala, unde bilanțul arata din nou peste 1100 de cazuri noi. Alte patru județe inregistreaza peste 200 de infectari - Iași (288), Constanța (278), Cluj (264) și Timiș (222). In total, 6.171 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate…

- Capitala germana Berlin face pregatiri pentru deschiderea, de la mijlocul lui decembrie, a sase centre de vaccinare in masa, capabile sa primeasca pana la 4.000 de persoane pe zi, a declarat joi pentru agentia Reuters coordonatorul proiectului, Albrecht Broemme, in asteptarea autorizarii primelor vaccinuri.…

