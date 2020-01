Stiri pe aceeasi tema

- Companiile au inchiriat anul trecut in Bucuresti aproape 390.000 metri patrati de spatii de birouri, cererea totala consemnand cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani, iar, fata de 2018, cererea totala din Bucuresti a crescut cu 16%, potrivit datelor transmise joi de firma de consultanta JLL.

- La moment in capitala, flux majorat de transport se inregistreaza:Sectorul BUIUCANI:M. Viteazul segmentul strazilor: Albișoara – Columna;Sectorul CENTRU:M. Banulescu Bodoni de la str.Columna pina la bd. Ștefan cel Mare;București de la str. Ciuflea direcția str. M.

- Pe parcursul anului trecut, preturile apartamentelor si-au continuat traiectoria ascendenta, insa au intrat pe o panta usor mai abrupta comparativ cu 2018. La sfarsitul lui decembrie 2019, suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national (atat vechi, cat…

- E-Distributie Muntenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice, vineri, in zone din Capitala si din judetul Ilfov, pentru efectuarea de lucrari anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Skanska a inchiriat catre Societe Generale European Business Services o suprafata de 10.500 de metri patrati de spatii de birouri si 57 de locuri de parcare in a treia cladire a proiectului Campus 6 din Bucuresti. Recent, aproape 2.000 de angajati ai...

- "Am observat o schimbare importanta in randul consumatorilor si a modului in care isi fac cumparaturile influentati mai mult de emotii, de impact social, decat de pret. Astfel, brandurile care se implica social, care sunt aproape de oameni in viata din comunitatea lor, care sustin cauze sociale…

- Aici vor fi gazduiți parinții copiilor cu afecțiuni grave, care vin cu aceștia la tratament in Capitala și nu au alte posibilitați de cazare. Incepand cu luna ianuarie a anului viitor, parinții cu posibilitați materiale reduse, ai caror copii sufera de cancer sau alte afecțiuni grave ce necesita tratament…

- Piata de spatii de birouri se mentine pe un trend ascendent de cativa ani, in contextul in care ne aflam intr-o perioada de dezvoltare si extindere cu noi angajari atat pentru companiile multinationale, cat si pentru cele locale in Romania. De exemplu,...