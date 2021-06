Stiri pe aceeasi tema

- Suma medie solicitata, la nivel national, de vanzatorii de apartamente (noi si vechi) s-a majorat cu 0,7% in luna mai, ajungand la un nivel de 1.406 euro pe metru patrat util (fata de 1.396 de euro pe metru patrat util la finele lui aprilie), arata datele portalului Imobiliare.ro.

- „Cand facem comparație intre 2021 și 2020, indiferent ca vorbim de gaz sau energie electrica, trebuie sa ne gandim ca vorbim de un an 2020 care a fost in pandemie și consumul a fost foarte scazut. Prețul a fost jos, pentru ca nu a fost cerere.Nu putem compara 2021 cu 2020. Prețul gazului la 1 iulie…

- Carburanții s-au scumpit din nou. O rețea PECO din țara a afișat prețuri mai mari la benzina cu cifra octanica A95. Astfel, un litru costa astazi 20 lei. Motorina standard costa acum 16 lei si 35 de bani, iar gazul lichefiat 11 lei și 35 de bani. Scumpirile in lanț la carburanți au inceput din decembrie,…

- Un proiect de lege a fost pus in dezbatere publica la Ministerul Finanțelor in aceasta saptapmana, proiectul aducand in prim plan așa numitele prețuri de referința pentru reparațiile auto. Aceste prețuri, potrivit proiectului de lege, vor conta la calcularea despagubirilor. „Avand in vedere ca asigurarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, cererea de revizuire a sentintei prin care Sebastian Ghita, Liviu Tudose, Aurelian Mihaila, Viorel Dosaru si Constantin Ispas fusesera achitati in 2019.

- O fotografie cu unghiile lungi și ascuțite ale unui nou-nascut a devenit virala. Oamenii avertizeaza ca unghiile atat de mari ar putea fi incredibil de periculoase pentru un copil atat de mic, in conditiile in care s-ar putea zgaria oricand.

- „Am aflat din presa”. Asta ne-a spus deputatul Petru Jardan, contactat sa comenteze cererea procurorului general de-i ridica imunitatea parlamentara. Intrebat de ce lipsește de la ședința plenului, acesta a invocat motive de sanatate, menționind ca se afla acasa. „Singur nu cunosc detalii, de la colegii…