- Fostul premier a stat, luni, peste 90 de minute alaturi de avocații sai, in sala comisiei juridice, pentru a studia dosarul achiziției de vaccinuri, in care procurorii DNA au cerut Senatului ridicarea imunitații lui Florin Cițu.Senatorul PNL l-a contrazis pe președintele partidului, Nicolae Ciuca, cel…

- Judecatorii din cadrul Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani au admis demersul procurorului și au dispus prelungirea masurii preventive in privința Irinei Lozovan, informeaza Procuratura Anticorupție.

- Claudia Gliga, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost reținuta de procurorii DNA, dupa ce a fost prinsa in flagrant cand ii oferea 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, pentru „o sentinta mai blanda in procesul de corupție al edilului". Procurorii l-au…

- Ultima ora! Socrii primarului Cherecheș, arestați in dosarul șpagii pentru judecatoareSocrii primarului Catalin Cherecheș au fost arestați, joi, de magistrați pentru 30 de zile. Claudia Gliga Procurorii DNA de la Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de…

- Opt persoane au fost retinute de DIICOT Timisoara, pentru 24 de ore, pentru trafic de droguri de risc, iar vineri urmeaza sa fie sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis cu propunerea de arestare preventiva a banuitilor, pentru 30 de zile. Politisti ai Brigazii de Combatere…

- La data de 30.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov au dispus retinerea a trei inculpati, unul pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, cel de al doilea pentru trafic…

- Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Procurorii…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel a preluat dosarul privitor la moartea Alexandrei Ivanov in data de 29 august 2023, la 11 zile de la deces. Suspect la acest moment in ancheta penala este medicul care se afla de garda in noaptea de 17 spre 18 august 2023, in Maternitatea Botoșani.