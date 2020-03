Cererea de produse electrice si electronice a crescut cu 10% fata de primele luni ale acestui an

Inca de la declansarea pandemiei COVID-19, Vitacom Electronics s-a asigurat ca ia toate masurile necesare atat pentru siguranta angajatilor, cat si a clientilor sai. Astfel, in prezent, doar 10% dintre angajati isi mai desfasoara activitatea la sediul companiei.



In aceasta perioada, compania si-a regandit activitatea, astfel incat sa-si protejeze angajatii, inclusiv prin reducerea contactului social dintre acestia. Vitacom Electronics a facilitat munca de la domiciliu, in masura in care acest lucru a fost posibil, in functie de rolul fiecarui angajat in cadrul companiei.



Astfel,…