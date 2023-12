Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu declara ca, in data de vineri, 15 decembrie, Romania va depune cererea de plata a treia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. In conformitate cu o declarație emisa de Executiv, prim-ministrul a supervizat marți ședința Comitetului Interministerial de Coordonare…

- ”Peste 2,7 miliarde euro au fost virati, astazi, Romaniei de catre Comisia Europeana, conform cererii II de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta. Acesti bani se alatura fondurilor de prefinantare si primei transe din PNRR, ceea ce duce valoarea cumulata a fondurilor intrate in tara prin…