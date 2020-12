Cererea de animale de companie a crescut în timpul pandemiei Probabil mulți dintre noi avem prieteni sau cunoștințe care și-au achiziționat un animal de companie odata cu izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Reuters arata ca pandemia de Covid-19 a dus la o creștere a cererii pentru animalele de companie. American Pet Products Association, trei sferturi dintre americani susțin ca un animal de companie ii ajuta sa treaca mai ușor peste perioada izolarii. In acest context, asociatiile pentru animale atrag atenția ca este in creștere contrabanda din crescatoriile de caini. Cei de la Reuters spun ca in 2020 a existat un boom al pieței ciinilor. La Battersea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea pentru animale de companie a crescut exponential odata cu declansarea pandemiei de Covid-19, dubland, de exemplu, pretul mediu al unui caine britanic la 1.875 de lire sterline (2.500 dolari). Crescatorii inunda piata chiar intr-o perioada in care dificultatile economice au toate ingredientele…

- Cererea pentru animale de companie a crescut exponential odata cu declansarea pandemiei de Covid-19, dubland, de exemplu, pretul mediu al unui caine britanic la 1.875 de lire sterline (2.500 dolari). Crescatorii inunda piata chiar intr-o perioada in care dificultatile economice au toate ingredientele…

- Spre deosebire de oportunistii de pe pietele financiare, noii proprietari de caini intentioneaza sa isi pastreze companionii, in loc sa ii vanda unui cumparator credul pentru a face un proft rapid. Iar animalele de companie au o valoare reala, nu speculativa. Trei sferturi dintre americani, de exemplu,…

- Italia a inregistrat, joi, un nou record in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de noul coronavirus de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost raportate 993 de noi morți. In schimb in ceea ce priveștenumarul infectarilor acestea au scazut, se arata in buletinul informativ transmis…

- Circuitul comercial al caviarului francez, la fel ca in cazul altor preparate de lux, a fost grav afectat de criza sanitara, insa producatorii sai isi pun mari sperante in cele mai noi descoperiri din domeniul geneticii pentru optimizarea fermelor de sturioni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Festivalul International de Film de la Tokyo a debutat sambata si se va desfasura pana pe 9 noiembrie cu proiectii cu public si o serie de masuri anticoronavirus care sa asigure buna desfasurare a evenimentului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Spectatorilor le este interzis sa ovationeze invitatii…

- Studiul realizat de Asociața Romana a Producotorilor de Hrana pentru Animale de Companie (ARPAC) arata faptul ca mai mulți posesori de caini și pisici și-au mai achiziționat cate un animel pe durata pandemiei de coronavirus. Citește și: STUDIU: Peste 80% dintre bolnavii de COVID-19 au lipsa…

- Restrictiile asociate pandemiei de COVID-19 au determinat o scadere fara precedent a emisiilor de CO2 in primul semestru al anului 2020, mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008 si decat in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, au anuntat miercuri reprezentantii Institutului de Cercetare…