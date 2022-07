Stiri pe aceeasi tema

- Cererile de acordare a eșalonarii la plata trebuie depuse la Finanțe prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV). Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca cererile pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala insa nu pot fi depuse prin e-guvernare,…

- Economie 43 de contribuabili din Teleorman, verificați in luna iunie de inspecția fiscala iulie 20, 2022 11:34 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul AJFP Teleorman au verificat in luna iunie 2022…

- Economie E-mail-uri false in numele ANAF / Contribuabililor li se spune ca au restanțe iunie 28, 2022 13:16 Agenția Naționala de Administrare Fiscala atrage atenția asupra unor e-mail-uri false care folosesc numele instituției și recomanda cetațenilor sa nu dea curs și sa nu deschida aceste emailuri,…

- Economie Vineri, 10 iunie 2022 – termenul pentru depunerea notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori iunie 9, 2022 09:51 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii, persoanele impozabile inregistrate in scopuri…

- Economie AJFP Teleorman / Proceduri de inregistrare a domiciliului fiscal mai 23, 2022 09:09 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii ca prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea Codului de procedura fiscala au fost prevazute dispoziții referitoare la competența…

- Economie Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat, publicata de ANAF mai 11, 2022 10:23 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reamintește contribuabililor ca, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 41/2022, incepand cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii sunt obligati sa declare in Sistemul…

- Economie Redirecționarea a 3,5% din impozitul anual datorat la entitați nonprofit/unitați de cult, pana la 25 mai mai 9, 2022 11:07 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii interesați ca pot dispune asupra destinației unei sume reprezentand pana la 3,5% din…

- Economie Declarația unica se depune pana la 25 mai 2022, inclusiv mai 3, 2022 10:19 Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular…