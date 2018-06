Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din comuna timișeana Pietroasa a avut parte de un sfarșit tragic, chiar in curtea locuinței sale. In timp ce lucra cu un utilaj agricol de tocat cereale ... The post Sfarșit tragic pentru un tanar timișean. Acesta s-a electrocutat cu un utilaj agricol appeared first on Renasterea…

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 35 de ani. Mașina la volanul careia se afla s-a ciocnit violent cu un camion marfar. Accidentul a avut loc intr-o cotitura, in jurul orei 15:35 intre localitațile Micleușeni și Lozova, din raionul Streșeni.

- O girafa a murit dupa ce a ramas cu capul blocat intre crengile unui copac din parcul gradinii zoologice din China in care traia. Incidentul s-a produs in Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, citeaza Agerpres agenția de presa Xinhua.

- Un locotenent colonel a fost gasit spanzurat, marți, intr-o padure din comuna Galicea. Barbatul, parte a Inspectoratului de Jandarmi Județean Valcea, fusese dat disparut anterior, scrie Observator.

- Ana Maria Craciun, o romanca de 36 de ani ce locuia in Italia a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a facut o operație estetica banala, la care apeleaza tot mai multe femei in zilele noastre.

- Un muncitor roman, in varsta de 39 de ani, a murit in orașul Adra, Almeria, din sudul Spaniei. Acesta efectua lucrari la un complex sportiv și a cazut in gol de la șapte metri. Autoritațile au deschis o ancheta in acest caz. Medicii au ajuns la fața locului, dar a fost prea tarziu pentru…

- Potrivit unor martori, baiatul ar fi adormit, iar cand și-a dat seama ca trenul se pune in mișcare și pleaca din stație, el ar fi sarit din tren. In cadere se pare ca s-a lovit la cap, echipajele medicale ajunse la fața locului descoperind leziuni puternice in zona craniana, incompatibile cu viața,…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene in anul 2014 s-a sinucis cu un pistol, dupa ce respinsese toate acuzațiile primite din partea rușilor, calificandu-le drept minciuni.