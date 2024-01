Stiri pe aceeasi tema

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara. Traficul total de marfuri…

- Exporturile de cereale prin Portul Constanța au atins un nivel record, in 2023, datorita majorarii livrarilor de cereale provenite din Ucraina, care au ajuns sa reprezinte 40% din livrari. Majorarea exporturilor prin Portul Constanța a avut loc pe fondul proiectelor de imbunatatire a infrastructurii…

- Traficul total de marfuri la Constanta s-a ridicat la 92,5 milioane de tone in 2023, in crestere cu 22,5% fata de anul precedent, a precizat autoritatea portuara. Portul Constanta a expediat 36 de milioane de tone de cereale anul trecut, ceea ce reprezinta o crestere cu 50% fata de anul precedent. Cerealele…

- Portul Constanta a stabilit in 2023 un nou record in ceea ce priveste exporturile de cereale. 36 de milioane de tone au fost transportate pe aceasta ruta, cu 50% mai mult comparativ cu 2022. Cerealele din Ucraina și imbunatatirea infrastructurii cu bani europeni sunt principalii factori, au declarat…

- ”Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat, in anul 2023, conform datelor operative la acest moment, peste 92,5 milioane tone, o crestere de 22,5% fata de 75,5 milioane tone in 2022, reprezentand o performanta istorica a portului Constanta. Traficul maritim a crescut cu…

- Portul Constanta a expediat 32,6 milioane de tone de cereale in primele 11 luni ale acestui an, in conditiile in care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40 din volumul total, au declarat reprezentanti ai autoritatii portuare pentru Reuters, citata de Agerpres.Precedentul record…

- Portul Constanta a expediat 32,6 milioane de tone de cereale in primele 11 luni ale acestui an, in conditiile in care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40% din volumul total, au declarat reprezentanti ai autoritatii portuare pentru Reuters. Precedentul record privind cantitatile…

- Portul romanesc Constanța de la Marea Neagra a expediat un volum-record de 29,4 milioane de tone metrice de cereale in primele 10 luni ale anului, din care transporturile ucrainene reprezinta 40%, a declarat pentru Reuters autoritatea portuara. Ucraina, pentru care Constanța reprezinta cea mai buna…