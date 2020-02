Cercetatorul bistritean - ing. Ioan Borodi a gasit solutia de distrugere a Coronavirusului.

Stiri pe aceeasi tema

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.

- "Avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei, precum si faptul ca o parte insemnata a delegatilor la congresul PSD (presedinti de Consilii Judetene, primari, consilieri locali si judeteni, precum si alti reprezentanti ai autoritatilor locale) sunt implicati…

- Patriarhia Romana: Masuri spirituale in timp de epidemie In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatații și de celelalte…

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…

- S-a anunțat, in aceasta noapte, ca și Romania a fost afectata de Covid-19, a fost confirmat primul caz de imbolnavire, ceea ce pune o noua povara pe moneda naționala. La aceasta se adauga faptul ca industria a intrat in a doua luna de contractie, iar cererea a ramas slaba si influenteaza negativ volumul…

- Nu exista niciun caz confirmat de infectare cu coronavirus in Romania, iar testele celor 13 persoane din Gorj, care au intrat in contact direct cu italianul bolanv, sunt negative. Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut o conferința de presa pe tema unei eventuale…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- Intreg Ministerul Administrației și Internelor (MAI) este in pragul unui cataclism devastator declanșat de catre PNL, instalat la guvernare prin voința discreționara a lui Klaus Iohannis, in urma unor manevre departe de orice norma specifica unui stat democratic. In aproape doua luni de la instalarea…