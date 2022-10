Cercetatorii au descoperit noi factori de risc, de natura genetica, pentru fibroza pulmonara idiopatica

Stiri pe aceeasi tema

- Noi variante genetice care cresc riscul de aparitie a unei boli pulmonare rare si severe au fost descoperite de o echipa internationala de cercetare condusa de Finlanda, informeaza agentia Xinhua.

- Oameni de stiinta au reusit sa dirijeze un „roi" de roboti microscopici ca sa elimine microbii de pneumonie din plamanii soarecilor, ceea ce ridica speranta ca un tratament similar ar putea fi dezvoltat pentru a trata pneumonia bacteriana mortala la om. Cercetarea a fost publicata in revista Nature…

- Stiinta poate fi cu un pas mai aproape de a intelege unde se afla constienta in creier. Un nou studiu arata importanta anumitor tipuri de conexiuni neuronale in identificarea constientei. Cercetarea, publicata in „Cerebral Cortex", a fost condusa de Jun Kitazono, cercetator al proiectului in cadrul…

- * Complicatiile neurologice sunt de obicei primele simptome ale infectarii cu SARS-CoV-2 si pot fi grave si persistente Unii pacienti care au avut COVID-19 se plangeau de dureri de cap, ameteala si de alte simptome neurologice, insa medicii nu puteau intelege complet cum afecteaza creierul virusul SARS-Cov-2,…

- Cercetatorii australieni au descoperit ca este in creștere numarul persoanelor suferinde de diabet de tip 2 cu varste sub 40 de ani spitalizate pentru complicații neașteptate pentru aceasta boala cronica. Persoanele afectate de diabet știu ca nu este ușor sa traiești cu aceasta boala, mai ales ca pot…

- Cercetatorii americani au aratat ca insectele ar putea ”simți” celulele maligne și chiar sa faca diferența intre diferitele tipuri de cancer. Dupa caini, care pot adulmeca un cancer de san, iata ca și lacustele pot fi detectoare ale cancerului! Ideea ar putea sa fie luata in serios dupa publicarea studiului…

- Un nou studiu israelian a ajuns la concluzia ca expunerea la soare mareste apetitul barbatilor, dar nu si pe cel al femeilor. Astfel, in cazul barbatilor, expunerea la soare activeaza o proteina care semnalizeaza organismului sa produca un hormon ce stimuleaza pofta de mancare. In cazul femeilor, un…