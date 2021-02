Stiri pe aceeasi tema

- Europol avertizeaza ca certificate Covid-free false sunt vandute in toata Europa. Agenția UE spune ca documentele care ajuta la evitarea restricțiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari și online, relateaza The Guardian. Escrocii produc și vand certificate care atesta in fals ca vizitatorii…

- Un studiu al Oficiului pentru Statistici Naționale (ONS) din Londra arata care sunt cele mai frecvente simptome ale noii variante de coronavirus, noteaza BBC. Cercetatorii au observat evoluția bolii la un eșantion de 6.000 de persoane pentru a vedea care sunt diferențele intre manifestarea tulpinii…

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost facut duminica de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de “The Guardian”, are ca obiectiv asigurarea…

- Pfizer iși va reduce temporar livrarile in Europa de vaccin Covid in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, a spus compania americana, citatp de The Guardian. Decizia a ridicat tensiunea guvernelor din statele batranului continent, care au reacționat deja catalogand-o inacceptabila. Aparent,…

- Un tratament ieftin pentru inflamație a fost gasit pentru a salva viețile pacienților grav bolnavi, in timp ce un trio de terapii foarte renumite s-a dovedit a nu avea efect. Cele mai noi studii randomizate releva eficiența dexametazonei, relateaza The Guardian. Acesta ramane unul dintre cele mai reușite…

- Cercetatorii spanioli au descoperit ca pacienții Covid care au ajuns in spital cu niveluri de zahar din sange peste nivelul normal au șanse mai mari de a muri acolo – indiferent daca au fost diabetici, relateaza Reuters, citand cele mai recente studii in domeniu referitoare la cauzele mortalitații…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca a atins eficacitatea de 90% accidental, datorita unei greșeli cu final fericit care a facut ca unii participanți la studiile clinice sa primeasca jumatate de doza la prima inoculare, informeaza Hotnews, care citeaza Guardian. Cercetatorii au…

- Un nou studiu care implica analizarea in timp a mai multor compartimente ale memoriei imune: anticorpi, celule B și celule T, printre alte caracteristici ale memoriei imune, sugereaza ca imunitatea la coronavirus dureaza poate dura mai mult de șase luni și chiar ani, relateaza CNN. Publicat recent pe…