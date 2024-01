Cercetatorii lucreaza la un vaccin impotriva colesterolului

Cercetătorii lucrează la un vaccin împotriva colesterolului Colesterolul ridicat devine o problema de sanatate mult prea frecventa, afectand in prezent aproape 2 din 5 adulti din Statele Unite. La nivel mondial se estimeaza ca aproape 18 milioane de vieti sunt pierdute anual din cauza bolilor cardiovasculare. Acum, un nou vaccin aflat in curs de dezvoltare promite sa reduca in mod eficient si la preturi accesibile nivelurile de colesterol „rau” din organism, scrie News.ro, preluat de Hotnews. Colesterol rau, sub forma de lipoproteine cu densitate scazuta sau LDL, este cel care poate provoca blocaje periculoase in artere, reducand fluxul de oxigen catre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

