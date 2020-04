Cercetătorii ITALIENI: Coronavirusul a fost găsit pe particulele fine din aer Noul coronavirus a fost gasit pe particulele fine din aer, arata rezultatele unei cercetari realizate de Societatea italiana pentru medicina mediului (Sima) in provincia Bergamo. Deocamdata nu este clar daca prezența virusului in atmosfera poate fi o sursa de infectare a oamenilor, insa ar fi un indicator util pentru a detecta pe viitor reapariția acestuia intr-o regiune, potrivit cercetatorilor care au realizat studiul, citați de Corriere della Sera. „Aceasta prima dovada deschide posibilitatea testarii prezenței virusului pe particulele atmosferice din orașele noastre in lunile urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

