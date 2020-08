Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19. Medicul si conferentiarul universitar…

- Astfel, vor fi achizitionate rafturi metalice pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport, mobilier pentru o sala de lectura de la Facultate de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, mobilier pentru trei sali de la aceeasi facultate de Psihologie si pentru un amfiteatru de la Facultatea de Economie…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a inregistrat un numar record de dosare depuse pentru admiterea din acest an. Rectorul Tudorel Toader a declarat ca, pentru sesiunea din iulie a acestui an au fost depuse peste 17.650 de dosare. Concurenta cea mai mare este la Facultatea de Drept, unde sunt…

- Vlad Emanuel Ion a absolvit Facultatea de Kinetoterapie, deși este nevazator. El a fost sprijinit de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), primind o bursa pentru acoperirea completa a taxei de inscriere la acest program de licența, dar și a cazarii pentru el și un insoțitor, anunța MEDIAFAX.Vlad…

- In data de 08.07.2020, situația pacienților confirmați Covid-19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internați 12 pacienți confirmați Covid-19: unul asimptomatic, cinci au forme…

- ARAD. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad a deschis Centrul Permanent de Inscriere si Informatii pentru admiterea in anul universitar 2020-2021 (B-dul Revolutiei nr. 94-96, Telefon: +40748988884 +40257217029, e-mail: [email protected]; site:www.uvvg.ro), unde viitorii studenți pot obține informații…