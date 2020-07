Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Statele Unite a anuntat vineri descoperirea unei enzime care ajuta coronavirusul sa patrunda in celulele corpului uman, permitand dezvoltarea infectiei, relateaza UPI. Numita proteina non-structurala 16, sau nsp16, aceasta enzima este produsa de noul coronavirus si actioneaza…

- "Am facut demersurile necesare in cazul in care se descopera un vaccin sa putem sa achizitionam doze de vaccin. Puteti sa puneti aceasta intrebare domnului ministru Tataru", a explicat premierul Ludovic Orban. Un vaccin pentru coronavirus, dezvoltat de compania de biotehnologie Moderna si…

- Covid-19 poate fi invins. Primele teste clinice ale unui vaccin realizat in Statele Unite arata ca sistemul imunitar al voluntarilor i-a protejat pe acestia de coronavirus. Leacul ar putea sa fie gata in primele luni ale anului viitor.

- Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ''in prima zi'' a presedintiei sale, in caz de victorie, relateaza AFP.Citește și: BOMBA! Documente care atesta ca Mugur Isarescu a colaborat…

- Folosind o gama larga de surse, The New York Times arata modul in care virusul s-a raspandit la nivel granular in Statele Unite ale Americii. Analiza este o harta cu puncte in mișcare care este construita pe baza mișcarii ilustrate de datele telefonului mobil și calatorii aeriene, coroborate cu descoperirile…

- Situația din Statele Unite ale Americii este pusa sub semnul intrebari. Experții in sanatate din administrația lui Donald Trump au afirmat ca liderul de la Casa Alba nu le-a cerut scaderea numarului de teste. Afirmația contrazice spusele lui Donald Trump.

- O echipa de cercetatori din Australia a obtinut viteza de Internet record de 44,2 Tbps (terabiti pe secunda), care permite descarcarea unui pachet de date echivalent cu 1.000 de filme HD intr-o secunda. Echipa, formata din cercetatori de la Universitatea Monash, Universitatea Swinburne si…