Cercetătorii au descoperit ce zonă a creierului femeilor corespunde clitorisului / Mai mult sex, zonă corespunzătoare mai extinsă în creier Pentru prima data, cercetatorii au reușit sa defineasca cu precizie locația reprezentarii clitorisului în creierul femeilor. Studiul lor, publicat luni în jurnalul științific JNeurosci, arata în continuare ca zona creierului activata în timpul stimularii clitorisului este mai extinsa la femeile care fac mai mult sex.



Studiul a fost realizat prin stimularea clitorisului a 20 de femei în timp ce le faceau un RMN al creierului.



O zona mai mare va permite sa percepeți mai bine senzațiile? Și este dimensiunea acestei zone ceea ce determina mai multe relații…

Sursa articol: hotnews.ro

