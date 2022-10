Stiri pe aceeasi tema

- Un cartof dulce urias a fost recoltat la Statiunea de Cercetare de la Dabuleni, in judetul Dolj. Cantareste peste trei kilograme. Cercetatorii cred ca este dovada ca acestui soi ii prieste solul nisipos. Totusi daca este prea mare, cartoful risca sa ramana la statiune.

- Pepenele verde (Citrullus lanatus L. sin. C. vulgaris L) este o planta legumicola, rezistenta la seceta. Se cultiva pentru fructele sale, care se consuma in stare proaspata. Fructele sunt mari, cu coaja verde de diferite nuanțe și miezul roșu, roz sau portocaliu. Caracteristica sa principala, faptul…

- Rusia și Ucraina se joaca cu uzina nucleara de la Zaporojie de parca ar fi Tom și Jerry pasand bomba de la unul la altul in timp ce fitilul arde. Doar ca, din pacate, nu ne aflam intr-un film de desene animate și frica e reala.Daca va face poc, probabil Putin se va muta cu cațel și purcel in estul indepartat…

- Noul volum al economistului francez Thomas Piketty, „O scurta istorie a egalitații”, descrie masurile aparent necesare pentru atingerea egalitații economice globale. Economistul Mark Thornton de la Institutul Mises il acuza pe autor ca face „ecou comunismului”. Duelul lor de idei oglindește una dintre…

- Audi of America, Kia si Porsche avertizeaza ca cumparatorii vehiculelor sale electrice din Statele Unite vor pierde accesul la credite fiscale federale de pana la 7.500 de dolari odata ce presedintele Joe Biden va semna legea pentru clima si sanatate, de 430 de miliarde de dolari, transmite Reuters.…

- Saptamana aceasta, o serie de companii de lux, de la grupurile producatoare de alcool fin cum este Diageo, pana la producatorii de genți de lux, precum Hermes, au publicat rezultatele financiare pentru prima jumatate a anului, care arata ca produsele foarte scumpe continua sa aduca venituri substanțiale,…

- Potrivit Carții Recordurilor Guinness, cea mai ingusta strada din lume se afla in orașul vechi Reutlingen, din Germania. Este de fapt o alee ingusta, numita Spreuerhofstrase, intre doua case construite foarte aproape. „Strada” are o lațime de doar 31 de centimetri in cel mai ingust punct și 40 de centimetri…

- Buzoianca Irina Fodor a avut parte de noi „surprize” in Statele Unite. De o lunga perioada de vreme, ea și-a lasat soțul și fetița in urma și a plecat in strainatate, pentru filmarile la un show de aventura. Misiunea sa, aceea de prezentator, nu este deloc una ușoara, dupa cum susține aceasta. Orele…