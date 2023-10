Cercetașii au intrat în anul nou: „albinele” au adunat „polen” Astazi, 8 octombrie, cercetașii constanțeni s-au intalnit in Navodari pentru a sarbatori inceputul noului an cercetașesc, prin diverse activitați și provocari. Centrul local din Constanța, „BleuMarin”, a organizat activitați atat pentru cercetași, cat și pentru curioși și parinți. Activitatea de astazi i-a transformat pe participanți in „albine”, care erau nevoite sa adune cat mai multe grame de polen respectiv puncte, in urma indeplinirii unor sarcini. Persoanele care au participat au fost grupate, pe categorii de varsta, in peste 17 patrule de 6-7 persoane fiecare. Patrulele au primit cate o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

