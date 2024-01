Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, fara permis de conducere a intrat cu masina in coliziune cu un tramvai, intr o intersectie de pe un bulevard din Timisoara.Potrivit IPJ Timis, din primele informatii tanarul era sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive. In urma impactului cu tramvaiul…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, polițiștii din Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 64, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un barbat de 48 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a provocat un accident rutier pe DN 22 E 87, in Tulcea. El a condus mașina furata, deși nu avea permis și era baut. Barbatul a fost reținut.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN22 E87 s-a produs un accident rutier in…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident petrecut marți seara pe DN 13 A, in satul Ocna de Sus, din județul Harghita, intre un microbuz și un camion.Evenimentul rutier a avut loc pe DN 13A . S-au ciocnit doua autovehicule, un microbuz - in care se aflau șoferul și un pasager - și un camion, potrivit…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Vineri, 17 noiembrie 2023, in jurul orei 12.00, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. La fața locului a fost identificat doar unul dintre autoturismele implicate, iar polițiștii au efectuat…

- O scena halucinanta a avut loc joi dimineța in jurul orei 5 intr-o localitate din Brașov. Un barbat de 35 de ani a fost lovit de o mașina fix pe trecere ade pietoni din fața secției de poliție din localitate. Polițiștii au ieșit din secție și singurul lucru pe care l-au facut a fost sa constate faptul…

- Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, Gigi Becali a ajuns la poliție, unde a fost testat antidrog. Acum, șoferul acuzat ca a provocat incidentul Latifundiarului din Pipera este de negasit. Oamenii legii il cauta fara incetare.