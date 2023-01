Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv miercuri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…

- Au trecut peste o luna de cand fostul ministru al Justiției a fost implicata in accidentul soldat cu lovirea grava a unui motociclist. Pana in acest moment, motociclistul grav ranit in urma accidentului nu a depus plangere impotriva Monicai Macovei. Acesta are la dispoziție trei luni pentru a face acest…

- Astazi, la Tribunalul București, are loc o noua audiere in procesul lui Mario Iorgulescu (27 de ani), fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu (66 de ani). CONTEXT: Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat și beat la volan. ...

- Urmariții penal din dosarul in care societatea ce deține Hotelul Rex din Mamaia este anchetata pentru devalizarea și evaziune fiscala se folosesc de un interpus pentru a nu plati intreg prejudiciul. Carmen Palade, cea care a incercat și incearca sa vanda hotelul Rex din Mamaia, figureaza ca parte inculpata,…

- Andrea Chis, unul dintre judecatorii din aripa reformista a Consiliului Superior al Masgistraturii (CSM), a anuntat miercuri ca se pensioneaza. De altfel, pe ordinea de zi a sedintei de joi a Sectiei de judecatori a Consiliului se afla cererile de pensionare depuse de 65 de magistrati, noul val de pensionari…

- „Cladirea din strada Știrbei Voda 132 ramane in picioare”, anunța Nicușor Dan. El precizeaza ca Tribunalul București a dat caștig de cauza Prefectului Municipiului București care a atacat anul trecut la solicitarea primarului general actele administrativ