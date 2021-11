Cercetare: Tratamentul care „adoarme” cancerul Cercetatorii experimenteaza o noua abordare terapeutica pentru a lupta contra metastazelor, constand in ”adormirea” celulelor maligne, transmite site-ul Futura Sante. In cazul multor pacienți tratați pentru cancer starea lor de sanatate se degradeaza dupa mai mulți ani de tratament. Cancerul inițial se disemineaza in alte organe sub forma de metastaze. Acestea pot fi dificil de ținut sub control, deoarece adesea sunt rezistente la tratamentul care a permis eradicarea cancerului primar. Receptorul O noua abordare terapeutica previne formarea metastazelor adormind celulele canceroase datorita unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

