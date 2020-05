Cer variabil, mai mult senin Miercuri, avem o zi in general frumoasa. Soarele rasare la ora 05:56, iar dimineața va fi destul de rece. In zona noastra, cerul va fi variabil, mai mult spre senin, doar trecator cațiva nori vor acoperi soarele. La munte vantul va sufla cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 20:52. Temperaturile minime se vor incadra intre 5 și 10 grade, iar maxima va urca pana la 23 de grade. Joi, se anunța o vreme deosebit de calda, dar și cu nori de furtuna. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- Sambata, vremea ramane deosebit de calda pentru media din calendar. Soarele rasare la ora 06:11. Instabilitatea atmosefrica se va menține ridicata prin innorari temporar accentuate, iar pe alocuri acestea vor fi insoțite de descarcari electrice de scurta durata. Vantul va bate de la slab spre moderat,…

- LA NOAPTE IN ȚARA Vremea va fi vantoasa in zona montana inalta, unde rafalele vor depași temporar 80...90 km/h, dar și in Moldova, in cea mai mare parte a Transilvaniei și local in Dobrogea, unde mai ales in primele ore ale nopții vor fi viteze de 55...65 km/h și izolat 70...80 km/h.…

- Pentru a doua decada a lunii martie, vremea devine deosebit de calda cu cer variabil spre senin. Soarele rasare la ora 06.44. Dimineața, se va semnala ceața. Vantul va sufla slab spre moderat. La munte vantul va sufla tare cu rafale de peste 70 km/h. Soarele va apune la ora 18.31. Temperaturile minime…

- Ziua de luni, debuteaza cu ploi și posibil descarcari electrice. Peste zi norii se vor dispersa și va deveni relativ frumoasa și calda. Soarele rasare la ora 07:02. Vantul va prezenta unele intensificari, iar la munte, in zonele inalte, va sufla tare. Soarele va apune la ora 18:18. Temperaturile…

- Astazi, vremea este cu mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Șoarele rasare la ora 07:04. In cursul zilei cerul se va innora treptat. Spre seara se asteapta ploi. La munte precipitațiile vor fi mixte. Vantul va sufla cu intensificari mai ales in zonele montane inalte. Soarele…

- Astazi, cerul este innorat și apar precipitațiile mixte. Soarele rasare la ora 7:21. Posibil ca soarele sa se arate puțin printre nori. Se așteapta precipitații sub forma de ploaie, iar la munte, la altitudini de pana la 1600 m precipitațiile vor fi mixte. Pe creste precipitațiile vor fi sub forma…

- Miercuri, in prima parte a zilei, ceața va fi prezenta pe arii extinse. Ziua se marește, iar soarele va rasari la ora 7:23. Din punct de vedere termic nu sunt modificari majore fața de ziua precedenta. Razele soarelui vor patrunde dintre nori, probabil in a doua parte a zilei. La munte va ninge și…

- Ziua de marți se menține calda, dar soarele iși va face apariția doar printre nori. Soarele va rasari la ora 7:24. In zonele inalte și la munte vor cadea precipitații mixte. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari ușoare pe crestele munților. Soarele va apune la ora 7:59. Temperaturile…