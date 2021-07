Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Romania Educata”, care promite o mica revolutie in sistemul de educatie, va fi aprobat saptamana viitoare in Guvern prin memorandum, dupa ultimele consultari ale presedintelui Klaus Iohannis cu societatea civila si decidentii politici.

- Dragoș Damian, CEO Terapia: Domnule Profesor Iohannis, doi indicatori SMART-2030 pentru Romania Educata: 75% din absolvenți sa-și gaseasca un serviciu in domeniul in care s-au pregatit și 25% din clanurile de partid și familie care controleaza sistemul de invațamant sa dispara.„Am dat treapta 1 la un…

- Potrivit acestuia, indicatorii sunt: 75% din absolventi sa-si gaseasca un serviciu in domeniul in care s-au pregatit si 25% din clanurile de partid si familie care controleaza sistemul de invatamant sa dispara.

- Guvernul iși va asuma saptamana viitoare, prin memorandum, țintele și obiectivele proiectului „Romania educata”, urmand sa stabileasca un plan clar de acțiune, cu responsabili și termene pentru implementare, spune președintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus ca proiectul se bazeaza pe cea mai ampla…

- Gheorghe Simon, deputat PSD: Alaturi de colegii mei de partid voi sustine proiectul de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii Anul 2020 este al 31-lea an in care se inregistreaza un declin demografic, al 31-lea an in care numarul morților a fost mai mare decat numarul noilor nascuți. Natalitatea…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un program foarte important pentru Romania, din banii alocati urmand a fi finantate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educatia – 3,6 miliarde de euro si Sanatatea – 2,4 miliarde de euro, a afirmat premierul…

- CEO -ul Terapia, Dragos Damian, a facut o declarație uluitoare, in care și explica de Ministerul Sanatații trebuie desființat.”Intr-o opinie scrisa dupa alegeri, cand politienii nu stiau cum sa-si imparta portofoliile, intrebam retoric: “De de politicienii nu vor Sanatatea si Educatia?” Si raspundeam:…

- Partidelor le plac specialii și nu e vorba doar de PSD (care transformat mult Codul fiscal), ci și de PNL, USR-Plus (probabil și celelalte, dar acum ne referim la principalele). S-a vorbit, mai mereu, doar de pensiile speciale și cum sunt partidele împotriva lor. În aceeași galeata se afla…