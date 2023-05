Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer investeste profiturile extraordinare obtinute din vaccinul si tratamentul sau pentru Covid-19 in dezvoltarea de produse pentru combaterea cancerului, in special in achizitia sa de 43 de miliarde de dolari a Seagen, a declarat directorul general Albert Bourla in cadrul unui eveniment de presa…

- Aproximativ 23% dintre locurile de munca vor fi perturbate, a spus WEF in raportul sau ”Viitorul locurilor de munca”, unele fiind eliminate, iar altele create. In esenta, WEF se asteapta sa fie cu 14 milioane de locuri de munca mai putine in cinci ani, deoarece se estimeaza ca 83 de milioane de posturi…

- Vizita secreta la Chișinau a ministrului ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, are ca obiectiv realizarea unor scopuri pe care Republica Moldova și Ucraina și le-au propus in raport cu Uniunea Europeana. Despre aceasta a declarat șeful Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, in…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la Prima News, despre preluarea portofoliului de la MAE, ca planul ei de cariera in urmatorul an este sa ramana in Senat, conform news.ro.Alina Gorghiu (PNL) a declarat despre discutiile privind viitorii ministri din guvern…

- Un lobbist a depus o plangere penala in Belgia impotriva presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care si-ar putea vedea astfel imunitatea ridicata, iar SMS-urile pe care ea le-a schimbat cu directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla, ar putea fi consultate de judecatorul insarcinat…

- ”Trebuie sa auzim ce s-a intamplat, altfel va dura. Our si simplu nu va disparea”, a spus Emily O’Reilly intr-un interviu, facand referire la ancheta procurorului UE privind achizitionarea de vaccinuri de catre bloc si planurile comisiei Covid a Parlamentului European de a organiza mai multe audieri…

- Forumul Economic Mondial (WEF) din 2023 de la Davos, Elveția, a adus o mulțime de predicții imbucuratoare, cum ar fi modul in care companiile ne vor decoda in curand undele cerebrale. Cel mai recent raport avertizeaza cu privire la un eveniment cibernetic global in viitorul foarte apropiat, cu alte…