CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon: investitorii ar trebui sa se astepte la mai multe turbulente pe pietele financiare

- Turbulentele, declansate dupa ce valoarea obligatiunilor guvernamentale din Marea Britanie a scazut ca reactie la anunturile privind cheltuielile fiscale, au fortat banca centrala a tarii sa faca o serie de interventii pentru a-si sustine pietele. Aceste masuri au evitat dezastrul pentru fondurile de…

- Moneda a atins luni un nou nivel negativ-record fata de dolar, in contextul in care investitorii sunt ingrijorați de anunțurile privind reducerile de impozite și ajutoarele masive pentru plata facturilor, intr-o tara care se afla deja in recesiune, relateaza AFP, potrivit News.ro . Lira sterlina valora…

- Investitorii globali se pregatesc pentru un nou traseu roller coaster pe piața dupa o saptamana care a zguduit prețurile activelor din intreaga lume, in timp ce bancile centrale și guvernele și-au intensificat lupta impotriva inflației. Semnele unor vremuri grele erau peste tot. Rezerva Federala a operat…

- Moneda britanica a scazut puternic fata de dolar in acest an si a atins in aceasta luna niveluri nemaivazute din 1985. Masurile de vineri au fost declarate de guvern ca vestind o noua era pentru Regatul Unit, concentrata pe crestere, si au inclus o combinatie de reduceri de taxe si stimulente pentru…

- Angajatorul a reacționat și a spus ca firma nu are posibilitațile financiare sa plateasca lefurile in acest moment.Sursa foto: ebihoreanul.ro„Este vorba despre salariul care trebuia patit in 15 septembrie și bonuri de pe ultimele trei luni. Am discutat cu reprezentantul oamenilor, le-am explicat ca…

- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, crede ca deși economia SUA este inca puternica și bilanțurile consumatorilor și afacerile sunt „in stare buna”, exista nori de furtuna in fața. Dimon a estimat probabilitatea ca SUA sa intre intr-o recesiune, potrivit unui raport Yahoo Finance. Economia SUA se indreapta…

- Pietele europene au inchis luni cu o evolutie mixta, in conditiile in care investitorii se pregatesc pentru o saptamana de raportari financiare trimestriale ale unor companii mari si pentru o decizie cheie de politica monetara din partea Rezervei Federale a SUA.