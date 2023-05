Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a adus o dinamica volatila pe piețe, optimismul investitorilor confruntandu-se frecvent cu diferiți factori de risc. Totuși, exista o tendința comuna in top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de catre investitorii romani in primele patru luni ale anului și anume ca regasim preponderent acțiuni…

- In prezent, mai toate mașinile noi ofera conexiune Apple CarPlay și Android Auto. Sunt, insa, cațiva constructori de automobile care se pregatesc sa renunțe la cele doua servicii in favoarea unor tehnologii proprii. Cele mai bune exemple sunt General Motors și Tesla. Ford nu se va alatura acestui grup.…

- Investitiile chineze in Europa se modifica de la fuziuni si achizitii la proiecte de tip greenfield, in special in domeniul producerii de baterii pentru vehicule electrice, arata datele pe 2022 analizate de firmele de cercetare MERICS si Rhodium Group, transmite Reuters.Investitiile de tip greenfield…

- Tesla a provocat valuri in showroom-urile auto din intreaga lume atunci cand a inceput sa reduca prețurile in acest an. Producatorii rivali, de la Detroit pana in Japonia, au inceput sa vada cum valoarea la mana a doua a propriilor modele a scazut – impreuna cu prețul acțiunilor – pe fondul așteptarilor…

- In timp ce criza din 2008-2011 a pus multe companii cu istorie bogata pe butuci (Rover, Saab, Plymouth), in alte colțuri ale lumii aceasta s-a dovedit o oportunitate uriașa. Vorbim, bineințeles, de China, piața care chiar in 2008 devenea liderul incontestabil al producției industriei auto. Aceasta schimbare…

- Automobilele electrice incep sa devina produse de unica folosința, asta pentru ca, in majoritatea cazurilor, bateriile costa cat jumatate din mașina. Bateriile mașinilor electrice au ajuns sa coste, in unele cazuri, cat jumatate din autoturism, iar pentru ca inlocuirea lor este costisitoare, asigurarile…

- Anul acesta, Ford va introduce bateriile litiu-fier-fosfat (LFP) pentru modelul Mustang Mach-Ein Europa, ca parte a angajamentului companiei de a face vehiculele electrice mai accesibile pentru clienți.Ford a anunțat, de asemenea, ca investește 3,5 miliarde de dolari pentru a construi prima sa fabrica…