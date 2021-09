La doar 17 ani, Sukone Hong și-a realizat visul și a pus bazele a doua afaceri de succes, in moda și in tehnologie. El a creat un brand de moda ale carui vanzari au depașit un milion de dolari pana acum și a lansat un ceas inteligent pentru persoane cu deficiențe de vedere, cu mii de comenzi in avans.