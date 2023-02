CEO cumpără acum 1.500 de tone de piatră pentru drumurile din Cariera Jilț Sud Complexul Energetic Oltenia a inceput sa cumpere materiale pentru subunitațile miniere, in urma accidentului mortal de munca de la Cariera Jilț Sud. Este vorba de piatra de cariera și piatra concasata. Prima achiziție vizeaza chiar Unitatea Miniera de Cariere Jilț, respectiv Cariera Miniera Jilț Sud. Aici a avut loc accidentul colectiv de munca din luna ianuarie, soldat cu 3 morți. Cantitatea totala aprobata este de 1.500 de tone. Valoarea achiziției este de 70.000 de lei. Livrarea materialelor trebuie sa fie asigurata in urmatoarele 2 luni de zile. Achiziția este derulata de catre Serviciul Monitorizare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familiile minerilor de 29, 38, respectiv 48 de ani, morți in accidentul de munca de la Cariera Jilț Sud, se pregatesc de parastas. Cel mai tanar dintre ei era Dragoș Parjol. Acesta avea o soție, care este insarcinata și așteapta un copil. Alți 10 muncitori au fost raniți in accident. De cealalta parte,…

- Marius Negru vrea sa revina in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Consiliul de Supraveghere al CEO a dispus incetarea contractului de mandat, in urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, in care au murit trei persoane și alte zece au fost ranite. Marius Negru a depus o contestație la Tribunalul…

- Dan Plaveți a fost numit vineri președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia. Contractul de mandat al lui Dan Plaveți are o durata de 4 luni. Noul șef i-a luat locul lui Daniel Burlan, caruia i-a incetat mandatul in urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, in care au murit trei persoane.…

- Șefii din Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia vor avea mandatele prelungite. Aceasta este propunerea pentru acționarii Complexului Energetic Oltenia care se vor reuni in cadrul unei ședințe in data de 16 februarie. Proiectul de Hotarare prevede prelungirea mandatelor cu 2 luni…

- Deși ministrul Energiei a cerut in mod expres eliberarea din functie a presedintelui CE Oltenia, Daniel Burlan refuza. „Inca nu am luat nicio decizie” – spune directorul general. Virgil Popescu a anunțat luni ca a cerut Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia demiterea președintelui director general…

- Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ca nu va demisiona din funcție, ci așteapta sa fie demis. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat luni Consiliului de Supraveghere al CEO, eliberarea din funcție a lui Daniel Burlan și a lui Marius Negru, membri…

- Legea prevede prelungirea mandatelor membrilor Comitetului de reglementare al ANRE pentru șase luni. Este vorba de mandatele a 4 dintre cei 7 membri care alcatuiesc Comitetul de reglementare al ANRE, inclusiv cel al președintelui Dumitru Chirița, susținut de PSD.La sfarșitul lunii octombrie a anului…

- Klaus Iohannis le-a cerut, luni, șefilor OMV Petrom sa demareze cat mai repede proiectul Neptun Deep in Marea Neagra, pentru exploatarea gazelor din perimetrul deținut de OMV și Romgaz. Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, s-a angajat…