CEO are peste 900.000 de tone de cărbune în depozite, mai mult decât rezervele obligatorii Complexul Energetic Oltenia a trecut cu bine de jumatate din sezonul in care era solicitat sa asigure rezerve de carbune la un anumit nivel. Potrivit unei hotarari de guvern cu privire la rezervele obligatorii de combustibil pe perioada de iarna la producatorii de energie, CEO trebuie sa dețina in depozite cantitatea de peste 700.000 de tone de lignit. Este vorba de carbune aflat in depozitele termocentralelor din Gorj și Dolj, cat și carbune in depozitele carierelor miniere din Gorj și Mehedinți. Astfel, potrivit conducerii companiei, Complexul Energetic Oltenia are carbune pentru a funcționa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 85 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultimele trei saptamani, in noua judete, intre care și Brașovul, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit raportarilor CNSCBT, in perioada 23.12.2019 – 10.01.2020 au fost…

- FOTO – Arhiva Peste 100 de perchezitii in Bucuresti si 25 de judete au loc miercuri dimineata la persoane banuite ca au facut achizitii fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizitiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleasi persoane fizice. Politistii de investigare…

- Bolnavii din zona Olteniei inscrisi in Programul National de Diabet vor primi dispozitive de monitorizare continua a glicemiei produse in China. . Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova , unitatea medicala care a organizat licitatia, nu a cerut firmelor participante garantii legate de cifra de afaceri,…

- FAN Courier, cel mai mare jucator pe piata locala de curierat, a anuntat vineri ca isi consolideaza pozitia pe segmentul transporturi integrate si logistica prin achizitia companiei SLS Cargo, potrivit News.ro. Tranzactia a fost perfectata de actionarii celor doua companii la inceputul lunii noiembrie…

- Inca 17 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sase judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.578, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana…

- Sute de elevi din invațamantul dual din Gorj și Dolj vor beneficia de stagii de practica la Complexul Energetic Oltenia. Compania va incheia asigurari prin negociere direct cu o firma de specialitate. Este nevoie de un serviciu de asigurare – asigurare de raspundere civila in cazul unor eventuale accidente,…

- Meteorologii au emis luni mai multe avertizari cod galben de ceata, fiind vizate 22 de judete.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Judetele vizate sunt Buzau, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Olt, Dolj,…

- Targul Mesterilor Populari are loc pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, Piața „William Shakespeare”, Craiova, in perioada 25-27 octombrie. Targul Meșterilor Populari reunește la Craiova de 42 de ani, diversitați și pluritați culturale tradiționale din intreaga țara, in pavilioanele special…