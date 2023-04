Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Siveluci, unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia, a erupt marti aruncand in atmosfera un nor imens de cenusa care a acoperit satele din regiune si a condus la emiterea unui cod rosu pentru aviatie in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat rus. Cenușa vulcanica s-a raspandit pe o…

- Vulcanul Bezimianii din Peninsula Kamceatka, din Orientul Indepartat al Rusiei, a expulzat in aer o coloana de cenusa inalta de 10 kilometri, duminica. Geologii rusi au publicat, de asemenea, fotografii care arata scurgeri de lava si coloane de aburi care sunt aruncate in aer de acest vulcan, informeaza…

- Epicentrul cutremurului este situat la 128 km de orașul Severo-Kurilsk, potrivit serviciului geofizic al Academiei Ruse de Științe. Ultima data cand un cutremur cu epicentru la sud de Kamceatka cu magnitudinea 5 a fost inregistrat a fost pe 8 ianuarie.Peninsula Kamceatka este o peninsula cu o lungime…