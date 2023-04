Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca PSD vrea sa pastreze Ministerul Transporturilor dupa rotativa, el precizand ca e pacat sa schimbi ministri acolo unde lucruri merg bine, iar doi ministri, Sorin Grindeanu si Marcel Bolos…

- Sorin Banciu, secretar de stat in ministerul Mediului, care a participat la discutiile cu partea ucraineana privind masuratorile Canalului Bastroe, a declarat vineri, 3 martie, la Antena 3, ca lucrarile de intreținere au incetat de doua saptamani și ca data de 15 martie a fost stabilita de „colegii…

- Guvernul Romaniei pregatește transferarea rețelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii catre autoritațile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitații.Premierul Nicolae Ciuca a decis, vineri, intr-o intalnire la Palatul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 2 martie, ca a discutat cu premierul Nicolae Ciuca, dupa informațiile potrivit carora șeful Guvernului este nemulțumit de activitatea sa.„Aseara mi-am calcat pe obicei și am avut o convorbire cu domnul Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei.…

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…

- In viitor, Romania va fi impanzita de drumuri de mare viteza. Drumurile expres ce se vor intersecta cu autostrazi și vor cobori pe drumuri naționale preluand traficul din marile aglomerari urbane sunt trasate deja pe harta. Unele sunt in discuții, pentru altele se fac studii de fezabilitate, in alte…

- Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Federatia Sanitas din Romania, picheteaza, miercuri, sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), intrucat nu a primit explicatii din partea ministrului Sorin Grindeanu cu privire la situatia angajatilor din institutiile medicale pe…

- Sindicatele medicale CF picheteaza miercuri Ministerul Transporturilor, din cauza intenției ministerului de a renunța la unitațile medicale subordonate. Federația Sanitas din Romania organizeaza astazi, incepand cu ora 11.00, proteste in fața Ministerului Transporturilor ca urmare a intenției acestei…