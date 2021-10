In ultima parte a lunii septembrie, pe șantierul centurii Timișoara Sud s-a așternut primul strat de asfalt pe un sector și in zona comunei Ghiroda, dupa lucrari similare din zonele Freidorf – Utvin, Chișoda și Moșnița Noua. Pe parcursul lunii trecute, s-a lucrat constant la structurile podurilor și pasajelor, s-au facut umpluturi cu pamant, balast […] Articolul Centura de sud a Timișoarei este finalizata in proporție de 40% a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .