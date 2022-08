Stiri pe aceeasi tema

- ”Autostrada A0 intre DN5 si DN6 NU va fi gata anul acesta! Se pare ca doar noua ne-a pasat de cei aproximativ 10 kilometri dintre Jilava si Bragadiru, parte din lotul 2 al Autostrazii A0 Sud, noua centura a Capitalei. Desi la inceput de an era perfect fezabil sa circulam pe primii kilometri ai autostrazii-inel…

- Vești extrem de proaste pentru persoanele care au credite ipotecare! Indicele ROBOR la trei luni, acel indice pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai a anului 2019, a inceput saptamana aceasta cu o noua creștere.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru miercuri, 15 iunie. Astfel, prețul benzinei va crește cu 9 bani, iar cel al motorinei va crește cu 33 bani. Maine, un litru de benzina va costa 33,86 lei, iar un litru de motorina 31,67 lei.

- Vești IMPORTANTE pentru milioane de romani! Statul roman și-a luat angajamentul sa faca o serie de schimbari majore la Legea pensiilor. Sunt vizați toți cei care au cotizat un anumit numar de ani. Noile masuri legislative vor aduce și un numar de beneficii pentru milioane de pensionari... Citește…

- Sfarșitul lunii iunie se anunța unul foarte bun pentru una dintre cele douasprezece zodii din horoscop. Acest nativ iși va gasi marea dragoste, asta dupa ce in ultima perioada a tot cautat-o. Iata ca soarele rasare și pe strada ei și lucrurile se vor schimba radical pe plan sentimental. Vezi daca ești…

- Primarul General al Capitalei a venit cu vești bune pentru cetațenii care sunt dornici sa calatoreasca pe timpul nopții. Fie ca este vorba de petrecerea timpului liber sau in interes de serviciu, bucureștenii vor avea la dispoziție mai multe posibilitați de a calatori cu autobuzul din orice cartier…

- Vești extrem de bune pentru romani, dar și pentru alte naționalitați! O țara din Europa a anunțat recent ca ofera strainilor 50.000 de lire sterline doar pentru a se muta pe meleagurile lor. Iata care este zona ce vine cu o asemenea oferta, dar și despre ce este vorba, de fapt?! Nu te așteptai la asta!

- Cand apare primul sezon al serialului Amazon The Lord of The Rings. Vești bune pentru cei care așteptau serialul Amazon The Lord of The Rings. Mai este foarte puțin timp pana la lansarea primului sezon. Inca din 2017, Amazon a achiziționat drepturile de difuzare pentru un serial a carui acțiune se petrece…