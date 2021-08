centrulnatura.ro: Creierul rational versus creierul instinctiv

Oamenii au buna impresie despre ei insisi ca sunt fiinte rationale, ganditoare si ca sunt "superiori" animalelor cu care impart viata pe planeta Pamant.Dar la cea mai mai mica provocare sau in situatii dificile, 99 dintre fiintele umane se comporta intocmai precum animalele.In sensul ca predomina comportamentul instinctiv ndash; si dispare complet "umanitatea".Constat acest lucru de ani de zile.Iar recent, am constatat acest lucru si la mine si la majoritatea celor din jur, c ...