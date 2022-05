Predarea tehnica a centrului wellness de la Borsec a avut loc, la 12 ani de la inceperea proiectului, moment care marcheaza inceputul procesului de punere in functiune a unitatii, o parte importanta fiind reprezentata de recrutarea de personal, se arata intr-un comunicat al Primariei Borsec. „Zilele trecute s-a terminat predarea tehnica a noului centru spa & balneo. Acesta este doar primul pas din procesul de punere in functiune, urmand sa se obtina in urmatoarea perioada diferitele autorizatii din partea autoritatilor abilitate. O parte importanta a pregatirilor este elaborarea procesului general…