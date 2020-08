Stiri pe aceeasi tema

- Un apartament din Iasi a fost cuprins de flacari. Locuinta este situata in cartierul Alexandrul cel Bun, pe strada Roman Voda, langa liceul Miron Costin. La fata locului intervin pentru stingerea incendiul mai multe echipaje de pompieri plus un echipaj de prim ajutor.

- Zona pietonala din centrul Iasului este extinsa in weekenduri. Strada I.C. Bratianu (pana la str. Agatha Barsescu) si bulevardul Stefan cel Mare (pana la Casa Modei) sunt inchise circulatiei rutiere. Producatorii locali participa acolo la „Piata verde de weekend". Circa 15 de producatori locali expun…

- Reporterii „Ziarului de Iasi" au stat de vorba cu Ioan Corduneanu, anticar al Iasului de aproape 20 de ani. Are o colectie semnificativa de carti si manuscrise rare, aduse in orasul nostru din intreaga lume. Au fost donate sau cumparate de-a lungul anilor. El considera ca buchinistii vor supravietui…

- In vederea organizarii evenimentului, circulatia rutiera va fi interzisa pe bulevardul Stefan cel Mare, de la intersectia cu strada I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada 14 Decembrie 1989, precum si pe strada I. C. Bratianu, pana la intersectia cu strada Agatha Barsescu, de vineri, 29 mai, de…

- Din primele informatii primite de la autoritațile locale, un depozit foarte mare de textile a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a propagat, cel mai probabil, de la acoperișul unei case din apropiere. Pompierii se lupta in acest moment cu focul, in timp ce un fum gros a cuprins intreaga zona a municipiului.…

- Zeci de tramvaie au fost blocate in centrul Iasului, in jurul Colegiului National. Un autoturism s-a defectat chiar in intersectie si a ramas pe calea de rulare a tramvaielor Astfel, acestea s-au oprit una in spatele celeilalte, formand cozi spre Copou si spre Centru.

- Furnizorul de apa calda și caldura din Iași anunța ca marți, 12.05.2020, se vor executa lucrari pentru modernizarea Magistralei 5 prin Programul Operational Infrastructura Mare. In vederea executarii lucrarilor, alimentarea cu apa calda va fi oprita in intervalul orar 08:00-24:00, pentru consumatorii…