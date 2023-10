Centrul Medical Barzilai atacat cu rachete de HAMAS | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…

- Romania condamna ferm atacurile cu rachete care au avut loc azi dimineata impotriva Israelului, afirma presedintele Klaus Iohannis. "Suntem pe deplin solidari cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor si catre cei care sunt atacati", a scris seful…

- Incertitudinea planeaza in jurul meciului de fotbal Israel - Elvetia, programat joi in preliminariile EURO 2024, din cauza atacurilor cu rachete efectuate de palestinieni impotriva Israelului, scrie site-ul radioteleviziunii elvetiene RTS.Federatia elvetiana de fotbal (ASF) a indicat ca a luat act…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Un ‘numar nedeterminat de teroristi’ s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. ‘Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor’, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Un atac cu rachete asupra unui santier naval din orasul Sevastopol din Crimeea, miercuri dimineata devreme, a ranit 24 de persoane, potrivit guvernatorului sustinut de Rusia, Mihail Razvozhaev, transmite CNN, informeaza News.ro."Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri ... Informatiile preliminare…