Centrul Infotrafic: Atentie, soferi! Ceata densa pe strazi in mai multe zone

Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare InfoTrafic: pe mai multe drumuri din Alba și din țara se circula in condiții de ceața. Recomandari pentru șoferi InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a atenționat ca in mai multe zone din țara sunt semnalate condiții de ceața. Vizibilitatea in trafic este redusa sub 200…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis o avertizare de ceața pentru mai multe porțiuni de drumuri din țara. In aceasta dimineața, sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, in multe zone sub 50 de metri, pe mai multe drumuri…

- Este ceața sambata dimineața in judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu, informeaza Centrul Infotrafic. Vizibilitatea pe sosele este de sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.

- La aceasta ora se circula in conditii de iarna in zona montana a judetelor Alba, Arges, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mures, Prahova si Salaj. De asemenea, ninsoare slaba este semnalata si pe autostrazile A1 Sibiu ndash; Deva km. 316 412 si A10 Sebes Turda, potrivit…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 13 judete si local sunt conditii de formare a poleiului, carosabilul devenind alunecos, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic, potrivit Agerpres.Este vorba de judetele Alba,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta dimineata, se circula in conditii de iarna in zona montana a judetului Harghita, dar nu sunt impuse restrictii de circulatie.Este semnalata ceata pe mai multe artere rutiere din judetele Bistrita Nasaud, Harghita,…

- Circulație in condiții de ceața și ploaie pe drumuri din mai multe județeSe circula sambata dimineața in condiții de ceața pe A3, A1 și A10, dar și pe drumuri din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Valcea. De asemenea, in alte județe circulația se desfașoara in condiții de ploaie, informeaza…

- Se circula cu dificultate din cauza ceții, joi dimineața, pe mai multe drumuri din tara. Vizibilitatea este sub 200 de metri, iar in unele zone chiar sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe…