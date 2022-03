Stiri pe aceeasi tema

- Timpul mediu in care se soluționeaza o negociere dintre un consumator și o banca in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a scazut la 33 de zile in 2021, se arata intr-un comunicat de presa.

- Analiza CSALB Ultimii doi ani de criza au adus modificari importante in profilul consumatorului care se adreseaza Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 2.525 de cereri de negociere cu bancile/IFN-urile trimise catre CSALB in 2021 arata ca profilul…