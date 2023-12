Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare gasita de consumatori și banci in urma negocierilor desfașurate in acest an in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). De la inceputul anului peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu bancile…

- Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a anunțat recent ca a scazut numarul proceselor dintre consumatori și banci. Potrivit CSALB, daca in perioada 2015 – 2016 erau aproximativ 40.000 de procese intre consumatori și banci, iar anul trecut numarul litigiilor era de…

- Negocierile incheiate cu impacarea parților in cadrul CSALB au crescut cu 20% Numarul proceselor dintre consumatori și banci este la cel mai scazut nivel din 2015, anul inființarii Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Daca in perioada 2015 – 2016 erau aproximativ…

- Creșterea costului vieții și, implicit, a dobanzilor la credite au afectat veniturile multor familii incepand cu anul 2022. Una dintre soluțiile gasite de clienții bancilor a fost solicitarea unei negocieri cu instituția de credit (banca sau IFN) prin completarea unei cereri pe site-ul CSALB. Pe 26…